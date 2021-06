Goch-Kevelaer-Weeze und Rhein-Maas : Sparkassen beginnen Fusionsgespräche

Kreis Kleve Die Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze und die Sparkasse Rhein-Maas haben entschieden, Sondierungsgespräche über eine mögliche Fusion aufzunehmen.

Die Vorstände der Sparkasse Rhein-Maas und der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze wollen Sondierungsgespräche über eine mögliche Fusion aufnehmen. Dazu haben die Verwaltungsräte der beiden Sparkassen am Freitag, 18. Juni, grünes Licht gegeben. Dies teilten die beiden Sparkassen am Freitag gemeinsam mit.

Im Rahmen der Sondierungsgespräche werde untersucht, ob die Sparkassen den Herausforderungen, denen sich besonders regionale Kreditinstitute in den nächsten Jahren stellen müssen, besser gemeinsam begegnen können. Die beiden Vorstandsvorsitzenden Michael Wolters und Thomas Müller formulieren den klaren Willen der Vorstände und Verwaltungsräte: „Die Sparkassenkunden sowie die Bürger und Unternehmen der Region sollen vorrangig von einer möglichen Fusion profitieren. Beide Sparkassen arbeiten erfolgreich am Markt und wollen rechtzeitig und vorausschauend Spielräume schaffen, damit auch mittelfristig ein leistungsstarkes Angebot in der Region angeboten werden kann“, wie es in der Mitteilung heißt.