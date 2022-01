Kleve und Gelderland : Lebenshilfen arbeiten bei Digitalisierung zusammen

Stephan Roman Brockschmidt von der Lebenshilfe. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Sie haben 450 Mitarbeiter im Süden und 500 im Norden. Da gibt es viel Bürokratie und viele Möglichkeiten, Abläufe für beide sozialen Unternehmen zusammen zu organisieren.

In manchen Bereichen empfiehlt sich Ressourcen schonende Zusammenarbeit, haben die Lebenshilfe Nord und Süd im Kreis Kleve erkannt. Vor allem geht es um Digitalisierung. „Dahinter stecken Prozessoptimierung, Dokumentenmanagement und ein guter Informationsfluss“, benennt Jörg Kador, stellvertretender Geschäftsführer der Lebenshilfe Gelderland, einige Etappen des nun gestarteten Prozesses der Digitalisierung in seinem Unternehmen. „Darüber hinaus soll der Fokus auf Transparenz und Nachhaltigkeit gelegt werden“, ergänzt Stephan Roman Brockschmidt, Geschäftsführer der Lebenshilfe – Leben und Wohnen mit Hauptsitz in Kleve.

Vor dem Hintergrund der gleichen Zielsetzung sitzen die beiden Lebenshilfen aus dem Kreis Kleve nun erstmals im Rahmen eines derart umfangreichen Projektes als Kooperationspartner in einem Boot. „Es gilt, die langjährigen Strukturen zu prüfen, Abläufe zu optimieren und im sozialen Bereich ein Gefühl für die digitale Welt zu entwickeln“, sagt Jörg Kador. Das, was nun einige Jahre der Entwicklung und Optimierung in Anspruch nehmen wird, hat seinen Startschuss mit der Anschaffung passender Software erlebt, nun geht es mit Schulungen weiter.

Die Lebenshilfen, die sich in Landes- und Bundesverbänden organisieren, sind eigenständig. „Es ist sinnvoll, Lebenshilfe im Großen zu denken“, beschreibt der Klever Geschäftsführer, „doch in der praktischen Umsetzung starten wir im Kleinen. Wir sind die Lebenshilfe hier vor Ort und durch unsere enge Kooperation können wir vom Wissensmanagement des Nachbarn partizipieren.“ Recht schnell haben die Klever und Gelderner große Übereinstimmungen gefunden und machen sich deshalb gemeinsam auf den Weg.

Rund 450 Mitarbeiter in Geldern und etwa 500 in Kleve gehören zu den beiden Lebenshilfen. Allein der Weg der Post, welche an vielen verschiedenen Standorten, Einrichtungen und Büroadressen ankommt, sei in diesem Umfang ein großes Thema. „Digitalisierung bedeutet für uns, neu zu denken und die immer komplexere Informationsflut transparent und klar darzustellen“, so der Geschäftsführer der Lebenshilfe gGmbH – Leben und Wohnen. Der immer schwierige Anfang ist gemacht – Menschen und Ideen kommen nun zusammen.

(RP)