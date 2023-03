Zwischen Emmerich und Kleve Feuerwehr rettet Person aus dem Rhein

Der Feuerwehreinsatz auf der Rheinrücke Kleve-Emmerich endete mit einer guten Nachricht für die Klever Feuwehr: Die Person, die bei einem Einsatz mit den Kollegen der Emmericher Feuerwehr gerettet wurde, war ansprechbar, konnte notfallmedizinisch versorgt werden und ist jetzt zur Beobachtung im Krankenhaus, so Kleves Feuerwehrsprecher Florian Pose. Am frühen Nachmittag war die Feuerwehr Kleve alarmiert worden und rückte mit ihrem in Griethausen stationierten Boot aus. Die vermisste Person wurde dann am Eingang des Yachthafens Emmerich gefunden, war ansprechbar und wurde versorgt. Da zeitweise nicht klar war, ob eine zweite Person im Wasser vermisst, suchten die eingesetzten Feuerwehrzüge aus Emmerich und Kleve weiter. Im Einsatz war dabei auch ein Polizeihubschrauber, so Pose. Diese Suche konnte dann abgebrochen werden und die Klever Feuerwehr rückte nach 16 Uhr wieder ein.