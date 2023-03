Kleve und Bedburg-Hau Großflächiger Stromausfall – auch Krankenhaus und Bahnstrecke betroffen

Auch das Krankenhaus liegt in dem Bereich, in dem alle Lichter ausgingen. Dementsprechend hatte es bei den Stadtwerken auch Priorität. Darüber hinaus hat man aber auch für solche Fälle beim Krankenhaus vorgesorgt. „Alle Krankenhäuser des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums verfügen über Notstromaggregate. Sie übernehmen 15 Sekunden nach Netzausfall die Versorgung“, erklärt Klinik-Sprecher Christian Weßels. „Ihre Leistung ist an die Versorgung aller lebenswichtigen Systeme angepasst. Die Versorgung der Patienten ist somit in jedem Fall sichergestellt“, sagt Weßels Einmal jährlich werde der Ernstfall, nämlich der der vollständige Netzausfall „scharf“ geübt. Für Ernstfälle wie am Montag. „OP-Anlagen, unser Rechenzentrum sowie wichtige IT-Knoten werden zusätzlich mit unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlagen versorgt. Das bedeutet, dass der Umschaltprozess auf die Notstromversorgung dort gar nicht wahrgenommen wird“, erklärt Weßels.