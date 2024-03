Polizei zeigt Präsenz Unbekannte sollen Kinder vor Konrad-Adenauer-Gymnasium angesprochen haben

Die KAG-Leitung hat die Polizei informiert, zumal sie schreibt: „Auch in anderen Kommunen werden solche Vorfälle aktuell registriert.“ Dass es auch an anderen Orten im Kleverland zu vergleichbaren Vorfällen gekommen ist, kann die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion jedoch nicht bestätigen. Wohl aber wollen die Beamten auf dem Parkplatz und auf dem Bushalteplatz am Postdeich in Kellen verstärkt Präsenz zeigen, nachdem die Vorfälle an die Polizei herangetragen worden waren. „Wir werden dort ein zusätzliches Auge haben und vermehrt vorbeifahren“, sagt die Klever Polizeisprecherin Anna Stammen.