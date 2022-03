Zu trocken : USK müssen Bäume wässern

Bewässerung per Plastiksack: So etwas kann Bäumen durch trockene Zeiten helfen. Foto: Marc Cattelaens

Kleve Das Frühjahr ist zu trocken: So früh mussten die Bäume noch nie versorgt werden. Ohne Regen oder bewässerung könnte es für manches Exemplar ernst werden.

Es sei nur die oberste Schicht der Erde, die vom Regen profitiert habe. Für tiefere Schichten hat es nicht gereicht. Und inzwischen ist die Trockenzeit ohne Regen schon wieder vergleichsweise sehr lang. „Wenn wir auf dem Friedhof in Kellen Gräber ausheben, zeigt uns das auch den Wasserstand an - und da ist nur wenige Zentimeter unter der Oberfläche alles staubtrocken“, so Koppetsch. Also hat er seine Fahrzeuge rausgeschickt. Denn auch der für die kommende Woche angekündigte Regen werde kaum ausreichen - wenn er überhaupt kommt.