Umweltausschuss tagte in Kleve : Neue Satzung für Baumpflege

Die Feuerwehr soll besser ausgerüstet werden. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Im Umweltausschuss der Stadt stellten die Fachbereiche „Sicherheit und Ordnung“ und „Tiefbau“ ihre Etatentwürfe vor. Neue Einsatz-Bekleidung für die Feuerwehr im Jahr 2020.

Der Umweltausschuss der Stadt Kleve tagte gut drei Stunden in öffentlicher Sitzung im Rathaus:

Sicherheit und Ordnung Buß- und Verwarngelder brachten der Stadt im Jahr 2019 fast 565.000 Euro ins Stadtsäckel. Hinzu kommen rund 900.000 Euro über Parkgebühren. 2020 wird es etwas weniger sein, so Ralf van Hoof, Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung. „Es wird etwas weniger werden, weil es etwas weniger Parkplätze gibt“, so van Hoof. Die Zahlen sind Teil des Etat-Ansatzes 2020, den van Hoof den Politikern vorstellte und der jetzt in Fraktionen diskutiert werden wird. In Sachen Sicherheit wird sich die Klever Feuerwehr auf eine deutlich bessere Ausrüstung, vor allem mit neuer Einsatz-Kleidung, freuen dürfen. Ausdrücklich begrüßt von Werner Verhoeven (CDU).

Info Obstbaumwiese im Barock-Park kommt Barockpark Nach dem Parkpflegekonzept für den Neuen Tiergarten soll eine Obstwiese auf der ehemaligen Münze-Fläche gepflanzt wreden. Dazu werden Sträucher und einige kleinere Bäume dort weggenommen.

Tiefbau Der Etat des Fachbereichs Tiefbau sieht weiter die Sanierung der Kanäle in der Stadt vor. Zudem sollen weitere Bushaltestellen barrierefrei werden. Für die Erschließung des Baugebietes van-den-Bergh-Straße (zweiter Anschnitt Union) stehen 790.000 Euro im Etat, für die Baustraße KAG 208.000 Euro. Auch die Erschließung des Baugebietes Hellingsbüschchen soll 2020 in Angriff genommen werden.

Baumsanierung Die neue Satzung bekommt eine andere Reihenfolge, wann welche Straßen in Angriff genommen werden. Als Faustregel gilt: Je weniger die Umgebung versiegelt ist, desto eher werden die Straßenbäume saniert. Es beginnt mit der Olmer Straße in Kellen. Grundsätzlich gilt, so Technischer Beigeordneter Rauer, jeder einzelne Baum wird geprüft, möglichst viele Bäume sollen erhalten oder gefällte durch neue ersetzt werden. Die Satzung wird, so Ausschussvorsitzender Bay, nochmals ausführlich diskutiert.

Blumenstraße/Maasstraße Auf der Blumenstraße werden vier Eichen entfernt, elf bleiben stehen. Auf der Maasstraße werden zwölf Bäume entfernt und durch 14 neue Hopfenbuchen ersetzt.

Holzbau in Kleve Den Antrag der FDP, in Kleve verstärkt auf Holzbauweise zu setzen und zu prüfen, ob solche Häuser bei öffentlichen Bauten nicht bevorzugt werden sollten, wurde von allen Fraktionen begrüßt. Einig waren sich auch alle, dass man darüber aber nicht die bereits angestoßenen Planungen für die Klever Schulen verzögern dürfe. Das hatte Kämmerer Haas eindringlich angemahnt. Daniel Rütter (FDP) machte deutlich, dass das nicht Sinn des Antrags sei und man vorausschaue. Bay will einen Fachmann einladen und danach den Antrag, gegen den eigentlich keiner ist, nochmal diskutieren.

Kreisverkehre Die Kreisverkehre Ludwig-Jahnstraße/ Hafenstraße und Kalkarer Straße sollen 2020 eine bessere Überquerung für Fußgänger bekommen.