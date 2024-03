Erste Maßnahmen im Sommer Umbau der Van-den-Bergh-Straße startet mit Verkehrsinseln

Die van-den-Bergh-Straße in Kleve wird sich in den kommenden Jahren komplett verändern. Schon für diesen Sommer sind drei Verkehrsinseln geplant. Zudem wird die künftige, groß angelegte Bahnunterführung, die die Schüler-Fahrradströme von den Innenstadt zum KAG aufnehmen muss und die eine Verbindung zwischen den auf den ehemaligen Industriegebieten wachsenden Vierteln und der Innenstadt sicherstellen soll, auf dieser Straße münden. Die Verwaltung stellte jetzt im Verkehrsausschuss der Stadt unter Leitung von Petra Tekath (SPD) neue Planungen vor und Bernhard Klockhaus, Leiter Fachbereich Tiefbau, wagte einen Blick in die Zukunft der Straße. Auch in Gedanken an die Kanäle unter der Straßendecke, die mittelfristig saniert werden müssen und den neuen Ausbau der Straße nach sich ziehen werden.