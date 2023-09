Eine Uhr ist defekt Zeit steht am Turm der Schwanenburg still

Doch eine der Uhren steht still: 9.56 Uhr zeigte sie gestern den ganzen Tag über an. Es ist die Uhr an der Südseite des Turms, die unter anderem von der oberen Fußgängerzone in Kleve aus zu sehen ist. Wer den gepflasterten Weg zur Schwanenburg hinauf läuft, blickt auf sie, genauso, wer die Innenstadt hinab schlendert oder am Elsabrunnen einen Kaffee zu sich nimmt.