Nur der Pilot hat Platz Erfolg für Klever U-Boot bei Wettkampf in Großbritannien

Ob in den USA in Washington, im englischen Gosport oder im heimischen Spoykanal in Kleve – Studierende der Fakultät Technologie und Bionik der Hochschule Rhein-Waal sind bei studentischen U-Boot-Wettbewerben auf internationaler Ebene immer wieder erfolgreich. William Megill, Professor für Bionik an der Hochschule, hatte das Submarine-Team bereits vor zwölf Jahren, im Jahr 2012, als Studierendenprojekt ins Leben gerufen. Seitdem hat das Team mehrfach am alle zwei Jahre stattfindenden European International Submarine Race in Großbritannien teilgenommen und sich erfolgreich mit U-Boot-Teams von Hochschulen aus aller Welt gemessen.