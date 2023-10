Angebot für Verkehrssicherheit Klever Tüv bietet kostenlosen Lichttest im Oktober an

Die Untersuchung umfasst alle Lichtkomponenten wie beispielsweise Hauptscheinwerfer, Nebelschlussleuchten, Bremslichter und Blinker, die für eine sichere Fahrt mit dem Auto oder Motorrad unentbehrlich sind. „Mit dieser alljährigen Aktion möchten wir dazu beitragen, dass alle motorisierten Zwei- und Vierräder in der dunklen Jahreszeit sicher am Straßenverkehr teilnehmen können“, sagt Heinz Willi van de Loo, Leiter der Tüv Nord-Station Kleve. Denn meist fallen Mängel an der Beleuchtungsanlage nicht sofort auf oder werden unterschätzt. Das spiegelt sich auch in den Hauptuntersuchungen (HU) wider: So treten Beanstandungen an der Lichtanlage bei der HU sehr häufig auf und führen dazu, dass die begehrte Plakette nicht vergeben werden kann.