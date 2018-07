Kleve: Tuberkulose im Gefängnis, Beamte angesteckt

Kleve Eine Beamtin ist krank geschrieben, weil sie offene Tuberkulose hat, zwei ihrer Kollegen stehen unter Beobachtung. Die Mitarbeiter und Insassen, die Kontakt mit den Erkrankten hatten, wurden untersucht.

Die Krankheit, die per Tröpcheninfektion übertragen wird, wurde in den vergangenen Monaten von neu zugewiesenen Gefangenen ins Gefängnis eingeschleppt. Bei einem rumänischer Inhaftierten, der seit seit November 2017 in Kleve einsaß, brach die Tuberkulose im März aus. Der Mann wurde sofort ins Justizvollzugskrankenhaus in Fröndenberg eingeliefert, im April wurde ein aus Berlin stammender Insasse mit offener Tuberkulose diagnostiziert. Er wurde in ein Gefängniskrankenhaus verlegt, bei einem weiteren, aus Berlin stammenden Häftling brach die Tuberkulose im April aus, er kam in ein Berliner Gefängniskrankenhaus.

Für die derzeit 218 Gefangenen ist der Gefängnisarzt 20 Stunden die Woche in der JVA erreichbar. Kranke werden in Jutsizkrankenhäuser verlegt. Die Krankheit, die in Deutschland inzwischen so selten ist, dass nicht mehr zur Impfung geraten wird (siehe Info), wird meisten über Osteuropa eingeschleppt. Hinzu kommt bei manchen Insassen ein mangelndes Hygiene-Bewusstsein. „Wir raten unseren Mitarbeitern, grundsätzlich Handschuhe bei Kontakt anzulegen“, sagt Fengels. Dennoch lasse sich eine Ansteckung nicht immer vermeiden. Glücklicherweise sei das aber verhältnismäßig selten, so der Verwaltungsleiter. Und das, obwohl die Fluktuation in dem vergleichsweise kleinen Klever Knast sehr hoch ist. Jährlich müssen 340 Gefangene durch das Tor hinter die dicken Mauern an der Krohnestraße, 300 kommen wieder raus oder werden verlegt. Der Gefangene, bei dem die Tuberkulose im März festgestellt wurde, ist wieder zurück. Er ist nicht mehr ansteckend.