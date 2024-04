Japanische Tradition Trotz Pilzbefall gibt es in Kleve wieder ein Kirschblütenfest

Kleve · Im März wurden sechs der zwölf Kirschbäume am Kermisdahl-Ufer wegen Pilzschaden gefällt. Trotzdem wird es am 20. April eine zweite Auflage des Kirschblütenfestes in Kleve geben. Was geplant ist.

12.04.2024 , 16:40 Uhr

Im Frühling 2023 hat die Stadt Kleve ein eigenes Kirschblütenfest aus der Taufe gehoben. Der uralten japanischen Hanami-Tradition folgend, lud die Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH (WTM) im April 2023 zum Kermisdahl-Ufer ein, wo damals noch zwölf Kirschbäume standen. Das Wetter spielte mit, und so erlebten die Besucher in Kleve eine entspannte Zusammenkunft unter dem Eindruck der wunderschönen Kirschbäume. Auch dieses Jahr wird es wieder ein Kirschblütenfest am Kermisdahl in Kleve geben, und zwar am Samstag, 20. April, von 13 bis 20 Uhr. Einiges hat sich aber seitdem geändert: Sechs der zwölf Kirschbäume, die im vergangenen Jahr noch die pflanzliche Pracht beim Fest am Kermisdahl ausmachten, sind im März gefällt worden. Ein Pilz namens Wulstiger Lackporling hatte den Bäumen derart zugesetzt, dass sie entnommen wurden. Sechs alte Bäume stehen allerdings noch, und zehn neue wurden gepflanzt. Vielleicht ist das mehr Grund denn je, in Kleve ein Kirschblütenfest zu feiern. WTM hat jedenfalls ein breites Programm für das zweite Klever Kirschblütenfest am 20. April organisiert: Es gibt Speis‘ und Trank, eine Haiku-Schreibwerkstatt, einen Fotoservice, Wassertouren auf dem Kermisdahl, Kinderaktivitäten von Bändchenbasteln über Schminken bis Hüpfburg, Live-Malerei und Wissenswertes zur Bienenwelt. Hier werden Kleves beliebte Blütenkirschen gefällt Von Pilzen befallen Hier werden Kleves beliebte Blütenkirschen gefällt Von Crêpes über Pizza bis Döner soll reichlich Essen verkauft werden, aber man kann auch einfach ein eigenes Picknick am Ufer aufschlagen. Dabei können die Besucher des zweiten Klever Kirschblütenfestes den Klängen der Musikgruppe Electric Visions und der Band Stilles Örtchen lauschen, die auf der Wasserbühne bis 20 Uhr auftreten. So schön war das erste Kirschblütenfest in Kleve Picknick am Kermisdahl So schön war das erste Kirschblütenfest in Kleve Weiterhin kündigt der Veranstalter WTM an: „Ein kreatives Rahmenprogramm mit aktiven Mitmachaktionen und einer frühlingshaften Freiluft-Kunstaustellung darf natürlich auch nicht fehlen. Die Besucher können einem Künstler der Vereinigung Proclivity for Art live beim Malen der Kirschblüten zusehen und die faszinierenden Werke auf sich wirken lassen. Zudem bietet die Hochschule-Rhein-Waal passend zur Japanischen Kirschblüte eine Schreibwerkstatt zum Verfassen von sehr alten, besonders kurzen japanischen Gedichten an – die sogenannten Haikus.“ Sportlich soll es auf dem Kermisdahl zugehen: Dort bietet der Kanu-Club Kleverland Wassertouren mit dem Kanu an, und der Königsgarten bietet Fahrten mit seinen Tretbooten. 30 Minuten kosten jeweils drei Euro, und für 60 Minuten bezahlen die Besucher am 20. April gerade mal fünf Euro. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das war das Kirschblüten-Picknick in Kleve

