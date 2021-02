Nach Zeitungs-Annonce : Trickdiebe stehlen Schmuck von 79-jähriger Kleverin

Kleve Eine 79-Jährige aus Kleve ist am Freitag von Trickdieben in ihrem Zuhause bestohlen worden. Die Täter gaben vor, sich für Pelz zu interessieren – wollten dann aber etwas ganz anderes. Die Polizei sucht jetzt zwei Männer.

(lukra) Nachdem sich die Kleverin entschlossen hatte, ihren Pelz zu verkaufen, rief sie die Nummer aus einer Zeitungsannonce an. Nach mehreren Telefonaten und Terminverschiebungen erschienen dann am Freitagnachmittag zwei Männer an ihrer Wohnung.