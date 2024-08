Bei Kleve-Bimmen Vermisster im Rhein nahe der Grenze tot geborgen

Das Emmericher THW, das ebenfalls an dem Einsatz beteiligt war, machte in der Folge noch einmal auf die Gefahren des Rheins aufmerksam. Schwimmen sollte man dort keinesfalls. „Starke Strömungen, Strudel (besonders in Kribbennähe) sowie Temperaturunterschiede sind schwer erkennbare Gefahren. Es besteht Lebensgefahr. Daher warnen wir eindringlich davor“, so heißt es von den Ehrenamtlichen. Einmal mehr hat es sich bewiesen, wie gefährlich der Rhein ist. Der dringende Rat der Einsatzkräfte: „Nutzt lieber Schwimmbäder oder Seen mit Aufsicht.“