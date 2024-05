Rettungseinsatz in Kleve Transporter bei Unfall in zwei Teile gerissen – zwei Schwerverletzte

Kleve · In Kleve ist ein Transporter bei einem Unfall in zwei Teile gerissen worden. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt. Viel Glück hatte ein Autofahrer, der in diesem Moment am Unfallort auf der Gegenfahrbahn vorbeifuhr.

12.05.2024 , 15:28 Uhr

Die Wucht des Aufpralls war enorm. Der Transporter liegt in zwei Teilen am Straßenrand. Foto: Guido Schulmann