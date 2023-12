Bei NRW-Landeswettbewerb Womit ein Klever Tischler-Talent den Publikumspreis abgeräumt hat

Eigentlich wollte Linus Paeßens als Kind Polizist werden. Doch schon im Jugendalter faszinierte in die Arbeit mit Holz so sehr, dass er diese Leidenschaft unbedingt zum Beruf machen wollte. Und so muss der Niederrhein zwar auf den Polizisten Paeßens verzichten, bekommt dafür aber bald einen kreativen und bereits als Gesellen ausgezeichneten Tischlermeister. Denn das Gesellenstück, mit dem der 20-Jährige seine dreijährige Ausbildung vor Kurzem erfolgreich abschloss, wurde beim diesjährigen Landeswettbewerb „Die gute Form“ in Essen mit dem Publikumspreis geehrt.