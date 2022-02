Nicht nur zum Valentinstag : Zehn Ideen fürs erste Date in Kleve

Beim wem es ein bisschen mehr Nervenkitzel sein darf, der geht beim ersten Date in die Boulderhalle von Kleve. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Der Valentinstag ist der Start in die Saison der Verliebten. Am Anfang steht das erste Date und die Frage: Was sollen wir machen? In Kleve ist das gar nicht so schwer. Hier ein paar Tipps – auch für Langzeitverliebte empfohlen.

Kino Zum Beginn der Klassiker: Schon manch erster Kuss soll in den Sesseln des Klever Kinos stattgefunden haben. Wenn sich wie zufällig die Hände beim Popcorn-Essen berühren und dann auch noch der richtige Streifen läuft, ist das Eis schnell gebrochen. Beim derzeitigen Kino-Programm kann man sich auf jeden Fall auf einen Film einigen. Passend zum Valentinstag ist sogar gerade „Marry me“, eine romantische Liebeskomöde mit Owen Wilson und Jennifer Lopez, angelaufen. Bei wem es ein bisschen mehr Action sein darf, der guckt sich stattdessen „Tod auf dem Nil“, „Spiderman“ oder „Moonfall“ an. Und auch wenn während des Films eher weniger gesprochen wird, hat man anschließend schon ein gutes Gesprächsthema. Das ganze Programm gibt es unter: www.kleverkinos.de

Klettern Wenn die Dopamine im Körper Tango tanzen, hebt das nicht nur die Laune. Die Bereitschaft für Abenteuer steigt und was einem am Vortag noch unmöglich erschien, gelingt nun ganz leicht. Die idealen Voraussetzungen für eine Kletterpartie in Kleves Kliff Boulderhalle. Bouldern ist das Klettern ohne Seil und Gurt in einer sicheren Absprunghöhe von etwa drei bis 4,5 Metern Höhe. Genau das richtige für ein Date mit Nervenkitzel. Mehr im Internet unter: www.kliff-boulderhalle.de

Wenn das Kleverland eines hat, dann Natur für ausgedehnte Spaziergänge zum Kennenlernen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Grenzenloses Date Ein großer Vorteil an Kleve ist die Nähe zu den Niederlanden. In Nimwegen zum Beispiel findet sich die höchste Straßencafé-Dichte in den Niederlanden. Da ist sicher für jeden ein schönes Plätzchen dabei. Am Besten fährt man natürlich umweltschonend mit dem Fahrrad über die Grenze. Wem das Treten nur aus eigener Kraft zu anstrengend ist, der kann sich auch unter www.niederrheinrad.de ein E-Bike mieten.

Museum Nicht unbedingt ein Klassiker unter den ersten Dates – aber auch im Kleverland gibt es genug Ausstellungen, die als Gesprächsthema zum Kennenlernen dienen können. Auch wenn die ultimative Eisbrecher-Ausstellung „The Naked Body“ im Klever Kurhaus gerade erst vorbei ist, lohnt sich auch die dortige Sammlungspräsentation. Das Museum Goch zeigt bis zum 13. März Beathe Terfloth. Im Museum Schloss Moyland gibt es bis Ende des Monats noch „Schamanismen in der zeitgenössischen Kunst“ zu sehen. Der Besuch dort lässt sich natürlich auch mit einem Spaziergang durch den Park oder das etwas abseits gelegene Baumhaus verbinden...

Bequeme Sessel, raschelndes Popcorn, knisternde Stimmung: Das Kino eignet sich perfekt für ein Date. Foto: Markus van Offern (mvo)

Theater Eigentlich scheint das Landhaus geradezu wie geschaffen für romantische Stunden des frisch vermählten Paares Florence und Daniel Corban. Doch nach einer ersten Krise verlässt Florence im Streit ihren Mann und bleibt verschwunden. Das Kriminalstück „Die Falle“ wird am 15. März um 20 Uhr in der Klever Stadthalle aufgeführt und eignet sich sicher auch als Geschenk zum Valentinstag. Überhaupt: Ob Schauspiel, Oper, Comedy, Kabarett oder Lesungen – wer sich zum ersten Date im Theater verabredet, weiß schon mal, ob der potenzielle Partner ein Kulturbanause ist oder nicht. Die Konzerte und das Theaterprogramm in Kleve findet man im Internet unter: www.kleve.de

Na, wird Ihr Herz bei diesem Anblick nicht auch ganz weich? Der Tiergarten-Besuch ist ein wahrer Klassiker für Verliebte. Foto: Markus van Offern (mvo)

Spazieren gehen Umsonst und draußen: In und um Kleve gibt es zahlreiche Strecken für einen romantischen Spaziergang. Ob entlang des Kermisdahls, im Reichswald, Forstgarten oder auf dem Deich. Für Naturverbundene bietet der Niederrhein viele Möglichkeiten. Und wer sich keine eigene Route ausdenken möchte, findet zahlreiche Vorschläge im Internet.

Restaurant Die Gastronomie in Kleve und Umgebung bietet eine reiche Auswahl für jeden Geschmack. Vom Edel-Burger und Steak über vegetarisches Essen, herzhafte Hausmannskost und mediterrane Speisen bis zum mehrgängigen Menü in romantischer Umgebung ist alles dabei. Viele Restaurants bieten spezielle Valentinstag-Menüs an, einige öffnen sogar an ihrem Ruhetag extra für Paare. Aber: Reservieren wird in jedem Fall dringend empfohlen.

Café/Eiscafé Das „kleine Schwarze“ unter den ersten Dates: geht immer, passt auch immer. Für das erste Date ist ein Café ideal, weil man hier die Zeit unauffällig begrenzen oder angenehm ausdehnen kann. Das funktioniert übrigens auch beim Eisbecher in einem Eiscafé.

Tiergarten Bei den Robben, Erdmännchen und Lisztäffchen ist schon so mancher dahingeschmolzen. Und auch beim gemeinsamen Füttern der Zicklein kann man sich ganz bestimmt näher kommen. Der Klever Tiergarten eignet sich also perfekt für ein erstes Date. Auch Fütterungen, Führungen und ein „Rendezvous mit dem Lieblingstier“ bietet der Tiergarten an. Mehr Informationen im Internet unter: www.tiergarten-kleve.de