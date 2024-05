Musik-Event Tim Verfondern lädt wieder zum Tanz auf der Burg in Kleve

Die Klever Politik lenkte ein, im Dezember beschloss der Rat eine Änderung der Vergnügungssteuersatzung, sodass Verfonderns „DJ-Konzerte“, wie er sie nennt, nun nicht mehr darunter fallen. Dann lenkte auch der Veranstalter ein und kehrte mit seinen Plänen zurück nach Kleve. So wird es zur Fußball-EM Public Viewing im Forstgarten geben und auch diverse Tanzveranstaltungen, zum Beispiel die „AllNiteLong“-Nacht am Samstag im Innenhof der Schwanenburg: Dort wird es ab 19 Uhr eine Videojockey-Party geben. Mario Cox alias DJ CiOeX legt auf und die Musik wird visuell auf einem gut acht Meter breiten LED-Schirm begleitet. Rock und Pop aus sieben Jahrzehnten soll es geben – das Motto der Party: „Je älter der Abend, desto jünger die Musik“. Bis zwei Uhr morgens soll es von den Sechzigern bis in die Gegenwart gehen. „Zudem gibt es immer mal wieder Themenblasen, die sogenannten ‚Bubbles‘, in denen in fünf oder sechs Minuten mal ein Künstler-Best-of oder wahlweise die besten Kinderserienlieder gezeigt werden“, sagt Tim Verfondern. Die Gäste können auf Karten Musikwünsche oder Grüße schreiben, die dann berücksichtigt beziehungsweise auf der LED-Wand wiedergegeben werden. Ab Mitternacht wird die Party auf Kopfhörer umgestellt. „Das schont die Ohren und die Nachbarn“, so Verfondern.