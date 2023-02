Neuer Veranstaltungskalender Liebestolle Tiere und Nachtführungen

Neben den Sonderführungen sind auch die Nachtführungen fester Bestandteil des Tiergartens. Die Nachtführungen starten im Winter jeweils um 19 Uhr und dauern etwa 70 Minuten. Empfohlen werden diese besonderen Erlebnisse außerhalb der Öffnungszeiten für alle ab zehn Jahren. „Manche Tiere blühen nachts erst so richtig auf, wenn es dunkel wird. Daher gehen wir bei unseren Nachtführungen auch zu den Stachelschweinen und Gürteltieren, bei denen nachts die größte Wahrscheinlichkeit besteht, diese Tiere in Aktion zu erleben“, sagt Polotzek. Auch am vergangenen Wochenende war es wieder so weit – für die nächste Möglichkeit am 25. Februar verlosen wir Freikarten (siehe Infokasten).