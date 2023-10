Neue Serie „Tier-Docs“ Wie der Klever Tiergarten bei Sat.1 zum Zuschauerliebling wird

Handfester wurde es da in einer weiteren Folge beim Besuch des Baumstachlers „Bruce“. Dieser ist – anders als manche Besucher ihn fälschlich bezeichnen – kein Stachelschwein. Auch wenn beide Arten zu den „Meerschweinchenverwandten“ gehören, wie Zootierpflegerin Caro Detering erklärt. Die Fütterungszeit nutzt Detering gerne mal für eine kleine Trainingseinheit mit Bruce, der als Nager Rinde, Blätter oder Früchte bevorzugt. Dabei nutzt die Tierpflegerin den stets großen Appetit des Baumstachlers, um ihn mit Futter zum aufrechten Stand zu bewegen. So kann Detering den Bauch des Tieres streichelnd begutachten und damit Zutraulichkeit herstellen sowie oberflächliche Untersuchungen durchführen. Der Bauch ist die einzige berührbare Stelle am Körper des niedlichen Tieres, dessen Stacheln sehr schmerzhaft sein können.