Baumstachler und Stinktiere Klever Tiergarten eröffnet vierte neue Anlage in diesem Jahr

Für die Tiere hat sich mit dem neuen Gehege einiges verbessert. Für die Baumstachler gibt nun zum Beispiel es viele Klettermöglichkeiten. Von außen hat man einen auch einen guten Blick auf das Gehege, das durch Glasscheiben und Eingucklöcher auch für kleinere Kinder leicht einsehbar ist. Der kleine Baumstachler Bruce ist bislang der einzige seiner Art im Gehege – aber er hat sich schon ganz offenbar gut in seine neue Heimat eingelebt. Für Bruce gibt es auch noch ein Innengehege. Bislang sei das Feedback von den Besuchern zum Gelände überaus positiv, wie es von den Verantwortlichen des Tiergartens heißt. Sie betonen außerdem, dass in diesem Jahr schon rund 66.000 Besucher den Weg an die Tiergartenstraße gefunden haben. Die Hoffnung ist groß, dass es auch in diesem Jahr einen neuen Besucherrekord gibt.