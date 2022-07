Wir verlosen Tickets : Klever Tiergarten erforscht die Rüsselspringer

Serie Kleve Sie sehen aus wie Mäuse mit überlangen Nasen, sind aber verwandt mit Elefanten: die Kurzohr-Rüsselspringer. Wir verlosen Tickets für den Klever Tiergarten.

(ove) Mit Kurzohr-Rüsselspringern beschäftigt sich Martin Polotzek bereits seit Jahren. Der Leiter des Klever Tiergartens widmete den Tieren, die in Wüsten und Halbwüsten Südafrikas leben, gar seine Diplomarbeit. Wenig verwunderlich also, dass die flinken Springer mit den überlangen Nasen seit dem vergangenen Jahr auch in der Kreisstadt leben. „Man weiß noch nicht allzu viel über Rüsselspringer. Aktuell arbeiten wir daher mit der Veterinärmedizinischen Universität Wien an einem Forschungsprojekt über den weiblichen Zyklus der Rüsselspringer. Die Forschung ist eine wichtige Aufgabe für einen modernen Zoo – und wir sind mittlerweile europaweit vernetzt“, sagt Polotzek.