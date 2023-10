„Die Tier-Docs!“ Klever Tiergarten bei neuer Sat.1-Show zu sehen

In einigen Folgen ist nun also auch der Klever Tiergarten zu sehen. Das erste Mal wird das am Mittwoch, 18. Oktober, der Fall sein. „Egal ob Zwergseidenäffchen beim Wiegen, Gesundheitscheck beim Alpakafohlen, Rote Pandadame Kamala beim medizinischen Training oder unsere Coburger Fuchsschafe beim Entwurmen: Wir haben bei nahezu all unseren tierischen Bewohnern gedreht, sodass sich die Zuschauerinnen und Zuschauer in jeder Folge auf andere tierische Highlights freuen können“, sagt Tiergartenchef Martin Polotzek. Der 29-Jährige ist auch Tierarzt.