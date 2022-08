Sommernacht am Wochenende : Cinque steht in den Startlöchern – es gibt noch Tickets

Cinque steht in den Startlöchern – es gibt noch Tickets

Sommernacht am Wochenende

Sie packen an: Die Mitglieder des Kleinkunstvereins Cinque bauen für das Festival am Samstag auf. RP-Foto: Markus van Offern Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Am Samstag, 20. August, ist nach vier Jahren wieder die Cinque-Sommernacht im Klever Forstgarten. Es gibt noch Tickets – im Vorverkauf und an der Kasse.

Darauf mussten der Klever Kleinkunstverein rund um Bruno Schmitz und viele andere Kulturbegeisterte vier Jahr lang warten: Am Samstag, 20. August, findet wieder die Cinque-Sommernacht statt. Ab 20 Uhr steigt die Veranstaltung hinter dem Tiergarten, da wo einst das Klever Schützenhaus stand. Rund 2000 Eintrittskarten hat der Verein bis jetzt verkauft. „Das ist gut. Es gibt aber noch einige Tickets, sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse“, sagt „Kulturmanager“ Schmitz.

Derzeit sind die Aufbauarbeiten in vollem Gange und das gesamte Cinque-Team ist bereits voller Vorfreude auf die Veranstaltung – die 16. in der Geschichte des Kleinkunst-Vereins. Vor 33 Jahren hatte sich Cinque gegründet. Zunächst ging die Sommernacht im Hof der Schwanenburg über die Bühne. Dort war allerdings nur Platz für 200 Gäste. Der Andrang ging allerdings schnell weit über diese Kapazitäten hinaus. Seit dem Jahr 2000 hat die Sommernacht, die alle zwei Jahre stattfindet, ihren Platz im Forstgarten auf der Schützenhaus-Wiese. Außer im Jahr 2020, da musste die Sommernacht wegen der Corona-Pandemie ausfallen und durfte auch nicht auf 2021 verlegt werden.

Täter nach Einbruch in Wertstoffhof festgenommen

Kleve : Täter nach Einbruch in Wertstoffhof festgenommen

So ist das neue Berufsbildungszentrum in Kleve

8,6 Millionen Euro Baukosten : So ist das neue Berufsbildungszentrum in Kleve

Nun aber darf wieder kräftig gelacht, geklatscht und getanzt werden. Wie immer bietet die Sommernacht eine Mischung aus Kabarett, Musik und Varieté oder Akrobatik. Einer der Höhepunkte soll in diesem Jahr eine Varieté-Nummer sein: Gabor Vosteen aus Dänemark spielt als „The Fluteman“ auf fünf Flöten gleichzeitig. „Das ist der Rhythmus wo man mit muss“, verspricht Schmitz. Damit die visuelle Comedy ebenso herüberkommt wie die Musik, gibt es die große LED-Wand. Vosteen war lange der „Hauptact“ (so Schmitz) bei Roncalli, sagt mit der Flöte „Hallo Kleve“ und braucht ein Publikum, das mit ihm interagiert – dann ist der Spaß garantiert. Bis hin zum Slapstick, wenn die Blockflöte zum Bumerang wird oder der Flötist Schwertschlucker mit der Flöte spielt . . .

Zur Begrüßung der Gäste und zwischen den einzelnen Nummern kommt Kleves Comedy-Lokalmatador und WDR-Redakteur Ludger Kazmierczak auf die Bühne. Das Publikum darf sich auf ein dreistündiges Programm freuen, bevor bis in die Nacht hinein getanzt wird. Es gibt Comedy und Kabarett mit Kai Magnus Sting und Reis against the Spülmaschine.