Double-Feature in Kleve Fast sechs Stunden im Kino – hier gibt es den Dune-Doppelpack

Der jüngste Film von Hollywood-Altmeister Martin Scorsese kam auf geschlagene 206 Minuten Länge – knapp 3,5 Stunden. Fast schon harmlos wirkte dagegen die Napoleon-Verfilmung von Ridley Scott, die Ende vergangenen Jahres auf 2 Stunden und 38 Minuten kam. Wen solch lange Sitzzeiten im Kinosessel nicht abschrecken, für den könnte ein Angebot des Klever Tichelpark-Kinos genau das Richtige sein: Zum Start von Denis Villeneuves zweitem Teil der Dune-Reihe wird in Kleve ein sogenanntes Double-Feature gezeigt. Will heißen: Zunächst läuft nochmals der erste Teil von Dune auf der großen Leinwand. Nach einer kurzen Pause gibt es dann den neuen Film direkt hinterher. Das macht eine schlanke Gesamtlaufzeit von 334 Minuten, also rund mehr als 5,5 Stunden. Da braucht es vermutlich mehr als eine Cola. Am Samstag, 2. März, ist es so weit. Los geht es um 16 Uhr (Einlass: 15.30 Uhr). Der Eintritt beträgt 22 Euro.