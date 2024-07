Zwischen Arbeit und Urlaub Wieso ein Klever Pfarrer plötzlich auf Juist predigt

Urlaub und Arbeit verbinden – für die meisten klingt das nicht allzu verlockend. Für Thorsten Hendricks, Pfarrer der Pfarrei Zur Heiligen Familie in Reichswalde und Materborn, ist es die perfekte Kombination. Seit Samstag ist der 47-Jährige als Kurpastor auf der ostfriesischen Insel Juist unterwegs. Er nächtigt kostenlos in einer Ferienwohnung über dem Pfarrheim, in Sichtweite zur Kirche. Im Gegenzug steht er Insulanern und Touristen als Seelsorger zur Verfügung. „Juist ist in den vergangenen Jahren zu meiner absoluten Lieblingsinsel geworden, weil die Ruhe hier beeindruckend ist“, sagt Hendricks.