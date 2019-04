Umweltbetriebe der Stadt Kleve : 19 Mio. Euro für Ausbau der Kläranlage

Das Klärwerk in Salmorth. Wo bis jetzt Betonplatten liegen, werden bald Teile der Thermokompaktanlage gebaut (rechts). Foto: Evers, Gottfried (eve)

kleve Die Umweltbetriebe investieren in eine innovative Thermokompaktanlage für das Klärwerk in Salmorth. Der Bund finanziert die Hälfte der Investition. Der CO-2-Ausstoß wird verringert, Klärschlamm reduziert und Geld gespart.

Voraussichtlich Ende Juni rücken auf der Kläranlage der Umweltbetriebe der Stadt Kleve (USK) in Salmorth die Bagger an, der Kampfmittelräumdienst wird die Flächen hinter der Klärwerks-Verwaltung parallel zu den Klärbecken untersuchen. Dann kann in die Höhe gebaut werden: Fast 19 Millionen Euro investieren die USK in hochmoderne Technik. Technik, die spart. Vor allem spart sie Müll. Sie spart CO2. Und sie spart Geld. Von 7.500 Tonnen Klärschlamm jährlich bleiben nur noch 784 Tonnen übrig. „Damit gehen die Entsorgungskosten für den Klärschlamm von derzeit 1,1 Millionen Euro pro Jahr auf jährlich 120.000 Euro zurück“, sagt Karsten Koppetsch.

Vor dem Vorstand der Umweltbetriebe liegt ein dicker Aktenordner auf dem schmalen Besprechungstisch im Büro an der Brabanterstraße. Er blättert in dem Packen Pläne für die „Thermokompaktanlage“, wie der Neubau heißt. Diese Anlage wird fast 19 Millionen Euro kosten und wird, weil sie so innovativ ist, zur Hälfte vom Bund gefördert. Das Kernstück der neuen Thermokompaktanlage ist ein umhauster Bau, knapp vier Stockwerke hoch, und mehr als 40 Meter lang, für die Faulung. Andere Bauteile, wie neue Vorklärbecken, werden in die Erde eingelassen.

Karsten Koppetsch ist Vorstand der Umweltbetriebe der Stadt Kleve. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Info Thermokompaktanlage für Kleve in Zahlen Kläranlage Die Kläranlage Salmorth wurde 1975 errichtet und 1995 weiter ausgebaut. 2019 soll der erneute Ausbau beginnen, der 2021 abgeschlossen sein soll. Was verbessert sich? Der Gesamtstromverbarch wird leicht verringert, der CO-2-Ausstoß um 144 Tonnen im Jahr reduziert. Das Faulgas wird besser genutzt und elektrische Energie erzeugt. Die Entwässerungseigenschaften wreden verbessert. Die Geruchsbelästigung wird ebenfalls reduziert Klärschlamm Die nach der Behandlung zu transportierenden Feststoffrachten (dann noch die Asche) werden um 90 Prozent verringert.

„Das ist eine sehr große Baumaßnahme für uns“, sagt Koppetsch. Sie soll in zwei Jahren, wenn im Juni 2019 die Bagger angerücken, in Betrieb gehen. „Wir haben uns als Ziel, und so sieht es die Fördermaßnahme auch vor, den 30. April 2021 für die Inbetriebnahme gesetzt“, sagt Koppetsch. Und fügt mit Blick auf die Pläne hinzu: „Wenn wir das richtig takten, bekommen wir das hin. Zuvor muss natürlich noch die zuständige Genehmigungsbehörde dem Bauantrag zustimmen“.

Das Besondere an der neuen Anlage: Der Klärschlamm wird nicht nur extrem reduziert, indem man ihm vor allem das Wasser entzieht, er wird auch verwertet. „Wir machen Energie daraus“, sagt der USK-Chef. Die entstehenden Faulgase dienen als Treibstoff für ein Blockheizkraftwerk, das 1,5 Megawatt Strom erzeugt und damit einen nicht unbeträchtlichen Teil der Energie für das Klärwerk liefert. „Damit kommen wir unserem Ziel für eine energieautarke und klimaneutrale Kläranlage einen Schritt näher“, erklärt Koppetsch. Das Klärwerk braucht im Jahr rund 3,5 Megawatt. Autark wäre die Anlage aber erst, wenn die USK dort das schon seit langem projektierte Windkraftwerk bauen könnten.

Weil das Klärwerk in einem Naturschutzgebiet liegt, waren für die Genehmigung ein ganzer Strauß von Gutachten nötig: Von den Belangen des FFH- und Arten-Schutzes über Brandschutz und Umweltverträglichkeitsgutachten bis hin zu Gutachten über mögliche Geruchsbelästigungen wurden alle Eventualitäten abgeklopft. Doch gerade auch dem Naturschutz kommt der Neubau zugte: „Wir sparen auch 300 Lkw-Touren, die den anfallenden Klärschlamm abtransportieren - und damit auch CO2“ sagt Koppetsch. Außerdem wird der Klärschlamm in einem weiteren Schritt auch noch karbonisiert. Das bedeutet, dass man die Asche als Phosphor nutzen kann und damit einen Rohstoff bekomme, der in natürlichen Vorkommen knapp ist. Phosphor aus der Karbonierungsanlage wird vor allem auch als Dünger genutzt werden können. Weil Kleve vergleichsweise kaum Industrieabwässer hat, lässt sich der Klärschlamm gut dafür verarbeiten. „Damit wird die Asche zu Dünger“, sagt Koppetsch.