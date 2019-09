Konzert : The Beat 4 ist auf Tour bei „Puppa“

Die Gocher Band The Beat 4 tritt bei „Puppa Schmitz“ am Bresserberg in Kleve auf. Foto: Zollna

Kleve Am Samstag, 28.September, gastieren The Beat 4 erneut in Kleve und wieder im Tanzpalast in Materborn bei „Puppa“. In ihrem Konzert lassen die Musiker den Sound der Sixties sowie der 70er und 80er aufleben.

„Gocher Beat-Band will Kleve erobern“, so machte die Rheinische Post/Grenzlandpost das erste Konzert der Gruppe The Beat 4 in der Kreisstadt bekannt. Offensichtlich hatte die Band mit ihrem musikalischen Konzept den richtigen Nerv getroffen und die Beatfans aus dem dem Klever Kreis kamen zahlreich ins Club-Konzert am Bresserberg. Ausverkauft. So war es an der Eingangstüre bei ‚Puppa‘ am Bresserberg zu lesen. Mehr geht nicht.

Am Samstag, 28.September, gastieren The Beat 4 erneut in Kleve und wieder im Tanzpalast in Materborn bei „Puppa“. Auch auf ihrer diesjährigen Tour gibt es ein umfangreiches Bühnenprogramm, denn die Musiker haben in den Monaten intensiv gearbeitet und können in dieser Saison mit vielen neuen Songs überraschen. Für die „My Generation-Tour 2019“ wurde das Programm des letzten Jahres komplett überarbeitet. Auf vielfältigem Wunsch ist Roy Orbisons „Pretty Woman“ dabei und auch die bekannten deutschen Beatbands bekommen ihre Anerkennung. Ganz besonders freuen sich die Musiker von Beat 4 daruf, ihr Akustik-Medley zu präsentieren – mit leisen Klängen der ganz besonderen Art. Und wenn Charly Reger dann seine Thüringer Waldzither in die Hand nimmt, erklingen Hits, die in den Sixties wegen des Textes von manch einem amerikanischen Radiosender boykottiert wurden.

„Das Traditionslokal am Bresserberg bietet den Musikern und dem Publikum ein Ambiente, das geradezu ein Garant für beste Stimmung ist“, sagt Josef van de Kamp, Bassmann der Guppe. The Beat 4 kommt sehr gerne wieder, „denn die Wirtin Marie-Luise Klar bietet uns perfekte Bedingungen“, sagt van de Kamp. Das Wichtigste für die Musiker ist aber, dass ‚bei Puppa‘ immer gut gefeiert wird. „Wir haben unser Publikum bei unserem Konzert im Dezember in genau dieser Stimmung erlebt und so soll es auch am 28.September wieder sein.“

„Die Beat-Generation, ob Fan oder Musiker, hat sich ihr unvergleichliches Lebensgefühl aus der Zeit durch die vergangenen Jahrzehnte erhalten und ihre Kids sind mit der Beat- Musik aufgewachsen“, sagt Charly Reger. „Die Stimmung bei den Konzerten von The Beat 4 ist wieder ‚wie früher‘ bei den unvergesslichen Beat-Abenden im ‚Schweizerhaus‘ oder bei ‚Tön am Berg‘, bei ‚Plecker‘ oder im Saal Schoeder. Dort trafen sich die Klever und Gocher Boys & Girls am Samstag-Nachmittag für ein paar unbeschwerte Stunden bei den Auftritten der Beat-Bands. Und bei einigen der Jugendlichen hielt diese Begegnung für Jahrzehnte oder ein ganzes Leben.“ Mit diesen Erinnerungen im Herzen wird auch der Besuch dieses Beat-Konzertes von The Beat 4 am Materborner Bresserberg garantiert wieder zu einem tollen Treff mit Friends und Fans.

Charly Reger, Josef van de Kamp, Heinz Theo Hermsen und Ici van Gelder sind zwar mittlerweile gereifte Beat-Jungs, aber die Ex-Mitglieder der Starfighters-Revival-Band, von Ali Paletti sowie den Lacions (NL) sind sich, der Musik und den Beat-Fans treu geblieben.

In ihrem Konzert lassen die Musiker von The Beat 4 nicht nur den klassischen und unvergleichlichen Sound der Sixties aufleben sondern auch den den 70er und 80er.

Veranstaltungsort: Tanzpalast Bresserberg, Kleve-Materborn, Königsallee 190. Datum: 28. September, Einlass 19.30 Uhr, Konzertbeginn 21 Uhr, Eintritt 10 Euro .Vorverkauf: Buchhandlung Hintzen, Hagsche Straße 46-48, Kleve, Buchhandlung am Markt, Frauenstraße 1, Goch, Tanzpalast Bresserberg, Königsallee 190, Kleve-Materborn.

(RP)