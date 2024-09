„Allahu Akbar“ Zettel mit Morddrohungen – Großeinsatz der Polizei beim 1. FC Kleve

Es sollte eine gewöhnliche Liga-Partie zwischen der A-Jugend des 1. FC Kleve und der des VfB Homberg werden. Doch am Samstagnachmittag war man auf der Platzanlage am Bresserberg von Normalität weit entfernt. Da wurde das Ergebnis – die Klever unterlagen den favorisierten Gästen aus Duisburg in der Grenzland-Leistungsklasse mit 1:2 – nur eine Nebensache. Hintergrund waren Zettel, die vor Anpfiff in der Schiedsrichterkabine gefunden worden waren. Darauf stand „Allahu Akbar“, zudem ein Hinweis darauf, dass gegen 17.15 Uhr „alle sterben“ würden. Der Anpfiff war für 17 Uhr angesetzt. Der Vereinsvorsitzende Christoph Thyssen bestätigt den Vorfall auf Nachfrage unserer Redaktion.