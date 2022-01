Termine stehen fest : Anmeldungen an den weiterführenden Schulen in Kleve

Anmeldungen an den weiterführenden Schulen in Kleve

Die Anmeldephase für die weiterführenden Schulen beginnt im Klever Stadtgebiet am 14. Februar. Foto: dpa/Matthias Balk

Kleve In Kleve läuft das Anmeldeverfahren für die weiterführenden Schulen in der Zeit vom 14. bis 21. Februar. Mit der Anmeldung ist nicht grundsätzlich eine Annahmeverpflichtung verbunden.

Schüler der vierten Grundschulklasse, die ab Beginn des Schuljahres 2022/2023 eine weiterführende Schule im Klever Stadtgebiet besuchen werden, müssen sich in der Zeit vom 14. bis 21. Februar an ihrer ausgewählten Wunschschule anmelden. „Diese Anmeldungen sind nur nach vorherigen Terminvereinbarungen möglich“, so Stadtsprecher Niklas Lembeck. Die Verwaltung erinnert daran, zur Anmeldung die Geburtsurkunde des Kindes oder das Familienstammbuch, das Halbjahreszeugnis 2021/2022 mit der Grundschulempfehlung und den von der Grundschule ausgehändigten Anmeldeschein vorzulegen. Aufgrund möglicher unterschiedlicher Anmeldezahlen betont Lembeck: „Der Schulträger ist verpflichtet, für einen Ausgleich der Schulen untereinander zu sorgen. Daher ist grundsätzlich mit der Anmeldung keine Aufnahmeverpflichtung verbunden.“ Nach der Anmeldephase werde über den Anmeldewunsch entschieden. Die Termine: