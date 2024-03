Hat der Stau ein Ende? Termin für Ampel-Reparatur an der „Stein“-Kreuzung steht endlich fest

Seit Monaten herrscht ein Verkehrschaos in der Klever Oberstadt. Grund dafür ist die an der Kreuzung Ringstraße/Stechbahn/Römerstraße aufgestellte Baustellenampel. Verantwortlich für die Einstellung des provisorischen Signalgebers ist seit Anfang des Jahres der Landesbetrieb Straßenbau NRW. Regelmäßige Versuche, durch eine veränderte Einstellung für einen besseren Verkehrsfluss zu sorgen, blieben erfolglos. Grund für die Aufstellung der behelfsmäßigen Verkehrssteuerung ist ein Defekt in der Hauptampel, der erst festgestellt wurde, nachdem diese wieder in Betrieb genommen wurde.