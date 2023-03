Rat von Klever Experten Volksleiden Atemnot – was häufig dahinter steckt

Nicht selten kommen verschiedene gesundheitliche Beeinträchtigungen zusammen: Bluthochdruck, Diabetes, viele Patienten mit Luftnot sind zudem übergewichtig. Eine erste (vorläufige) Diagnose ist schon im Telefonat leicht zu stellen: Wer keine Beschwerden hat, wenn er im warmen Süden Urlaub macht, hat eher keine echte Lungenkrankheit, sondern vielleicht Asthma. Ein Anrufer, der wochenlang in der Karibik weilte und dort befreit atmen konnte, bekam deshalb die Empfehlung, mal kontrollieren zu lassen, ob nicht ein Asthma-Spray das Richtige für ihn wäre. „Wenn hingegen jemand COPD, die chronisch obstruktive Lungenerkrankung hat, nimmt er die an jeden Ort mit. Ebenso wie natürlich ein krankes Herz in anderem Klima nicht plötzlich gesund ist“, erklärt Behler. Er bestätigte mehrere Anrufer in ihrem Vorhaben, sich doch mal einem qualifizierten Facharzt vorzustellen. „Es gibt in der Therapie immer wieder neue Ansätze, bei der COPD schauen wir heute zum Beispiel nach den weißen Blutkörperchen.“ Daraus ergibt sich, ob eine Therapie mit Cortison sinnvoll wäre. Auch das Herz wird durch COPD belastet, denn es muss mehr pumpen, die Muskeln der rechten Herzkammer werden dicker, eine Rechtsherzinsuffizienz würde den Kardiologen sicherlich auf eine eventuell noch nicht erkannte COPD bringen. Und ihn an den Lungenfacharzt verweisen. Beide Chefärzte raten dringend dazu, sich im Frühstadium der Beschwerden Hilfe zu holen, dann ist die Therapie am erfolgversprechendsten.