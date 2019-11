Spendenaktion : Tel-inform unterstützt Weihnachtspäckchen-Konvoi

Kundenmanager Uwe Görtz (l.) und Chef Bernhard Sack. Foto: tel-inform

Kleve In diesem Jahr kamen mehr als 550 Päckchen für bedürftige Kinder in Osteuropa in der offiziellen Sammelstelle an der Siemensstraße 32 zusammen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bereits zum vierten Mal engagiert sich das Klever Familienunternehmen tel-inform für den Weihnachtspäckchenkonvoi. In diesem Jahr kamen mehr als 550 Päckchen für bedürftige Kinder in Osteuropa in der offiziellen Sammelstelle an der Siemensstraße 32 zusammen.

Die Aktion „Weihnachtspäckchenkonvoi“ unterstützt bedürftige Kinder in Rumänien, Bulgarien, Ukraine und Moldawien. Die Idee: Kinder in Deutschland verschenken funktionierende Spielzeuge und gut erhaltene Kuscheltiere, die sie nicht mehr benötigen. Die Eltern füllen das Päckchen mit Süßigkeiten, Hygieneartikeln und gut erhaltener Kinderkleidung auf. Das weihnachtlich verpackte Geschenk wird an einer der vielen Sammelstellen abgegeben. Danach geht es per LKW-Konvoi in den Osten und wird vor Ort persönlich an die Kinder überreicht. Organisiert wird die Aktion unter anderem von Mitgliedern des Round Table Deutschland. Sie betreuen und organisieren diesen Konvoi ehrenamtlich. tel-inform Geschäftsführer Bernhard Sack ist Mitglied im hiesigen Round Table und von der Aktion begeistert: „Für die meisten Kinder in den Waisen- und Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen wird es das einzige Weihnachtsgeschenk sein.“

(RP)