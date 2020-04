Techno-Club in Kleve : Club: Erstes Gespräch mit Stadt

Techno-Club wartet auf Brandschutzgutachten und stellt dann Antrag an Stadt

Während in Berlin auch berühmte Clubs der Techno-Szene ums Überleben kämpfen, versucht in Kleve ein junger Verein einen solchen Szene-Treff zu etablieren. Der könnte in wenigen Monaten starten, wenn die Genehmigungen da sind und Bauarbeiten in den bereits getesteten Räumen umgesetzt sind.