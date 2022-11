Neustart mit „Klever Roast“ : Tchibo-Filiale in Kleve wird Freitag neu eröffnet

Kleve Am Freitag eröffnet das komplett umgestaltete Geschäft in der Klever Fußgängerzone neu. Zum Start bieten Filialleiterin Roswitha Gamert und ihr Team unter anderem einen limitierten „Kleve Roast“.

Einige Kunden konnten es schon am Donnerstag nicht abwarten und marschierten schnurstracks in die Tchibo-Filiale in der Klever Fußgängerzone. Dann mussten sie allerdings noch vom Personal höflich nach draußen gebeten werden. Denn wie es das Schaufenster bereits groß verkündet: Am Freitag feiert das Geschäft nach seinem kompletten Umbau Neueröffnung.