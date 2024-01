Größte Demo der jüngeren Geschichte Mehrere Tausend Menschen in Kleve gegen Fremdenhass auf der Straße

Es ist eine der größten Demonstrationen in Kleves jüngerer Geschichte gewesen. Wie viele Menschen auf den Straßen unterwegs waren, das fiel sogar der Polizei schwer zu schätzen. „Als der Kopf der Demonstration am Synagogenplatz angekommen ist, hat sich der Schluss am Bahnhof gerade erst in Bewegung gesetzt“, hieß es am Sonntag von der Leitstelle. Der Einsatzleiter schätzte vorsichtig mindestens 5000 Teilnehmer. Vermutlich mehr.