Die Bilder vom Spektakel Tausende Besucher feiern Sommerabschluss beim Klever Lichterfest

Rund 1400 Lampions im Forstgarten, zahlreiche Lichterketten, eine Vielzahl an Scheinwerfern, die Bäume und Sträucher anstrahlen, gute Musik und vor allem: Tausende Besucher. So oder so ähnlich würde wohl die Kurzzusammenfassung des 69. Klever Lichterfests lauten. Es war ein rauschender Abschied des Sommers bei tropischen Temperaturen bis tief in den Abend. Und nebenan im festlich angestrahlten Museum Kurhaus eröffnete der Freundeskreis der Klever Museen eine Sektbar.