An der Versöhnungskirche Tauschbörse für Pflanzen im Klever Gemeinschaftsgarten

Am Samstag, 22. April, findet in der Zeit von 11 bis 13 Uhr im (relativ neuen) Gemeinschaftsgarten der Versöhnungskirche in Kleve eine Pflanzentauschbörse statt. Es gibt selbst gezogene junge Gemüsepflanzen, zum Beispiel Tomaten, Salat, Gurken, Zucchini, Kürbis und Sonnenblumen zum Mitnehmen, außerdem aus der Saatbibliothek der Stadtbücherei Kleve Erbsen und Gartenmelde, eine alte Gemüsepflanze, die ähnlich wie Spinat schmeckt.