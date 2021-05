Polizeimeldung : Tatverdächtiger nach Einbruch in Autohaus gestellt

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Ein Mann aus Kleve wurde wegen eines mutmaßlichen Einbruchs in ein Autohaus festgenommen (Symbolbild).

Kleve In der Nacht zu Sonntag nahmen Polizeibeamten einen Mann fest, der mutmaßlich in ein Autohaus an der Wiesenstraße eingebrochen war. Zusammenhänge zu einem ähnlichen Fall aus der Nacht zuvor werden überprüft.

Die Polizei wurde Samstagnacht, 01. Mai, gegen 00.30 Uhr zu einer ausgelösten Alarmanlage an der Wiesenstraße gerufen. Die Beamten fanden dort eine eingeschlagene Scheibe am dortigen Autohaus vor. Laut Polizeibericht lag dort ein Pflasterstein unter einem ausgestellten Fahrzeug und hatte zuvor das Dach des Porsches stark beschädigt. Während der Durchsuchung des Gebäudes mit einem Polizeihund, konnte ein Tatverdächtigen entdeckt werden. Der 42-jährige Klever hatte sich in der angrenzenden Werkstatt unter einem Auto versteckt. Die Atemluft des Tatverdächtigen roch nach Aussage der Beamten merklich nach Alkohol, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Weiterhin leiteten die Polizisten ein Strafverfahren ein. Der Klever verbrachte die restliche Nacht im Polizeigewahrsam, das er in Morgenstunden verlassen konnte. Der Tatverdächtige Klever wurde mittlerweile einem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Bereits am Abend zuvor, am 30. April, gegen 22.00 Uhr schlug ein unbekannter Täter die Scheibe der äußeren Verglasung zum Bürotrakt des genannten Autohauses ein und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten wird derzeit von der Kriminalpolizei geprüft. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Feststellungen im Bereich der Wiesenstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 zu melden.

(RP)