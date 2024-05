Zur EM in Deutschland Fußball-Legenden „talken“ in Kleve

„So langsam steigt im Land die Vorfreude auf die Europameisterschaft – zumal das deutsche Team zuletzt stark aufgespielt hat. Und sowieso jagt für Fußballliebhaber in den nächsten Wochen ein Höhepunkt den nächsten. Da wollen wir mit Experten besprechen, was uns genau bevorsteht“, sagt Vehreschild. Es wurden fünf Gäste eingeladen. Darunter ist Jupp Tenhagen, der für Rot-Weiß Oberhausen, Borussia Dortmund und den VfL Bochum in der Bundesliga gespielt hat. Der Libero kam auf drei Einsätze für die deutsche Nationalelf, so stand er 1977 beim 1:1 im Freundschaftsspiel gegen Brasilien im Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro vor 160.000 Zuschauern auf dem Rasen. Heute ist der 71-Jährige, der in Emmerich ein Sportgeschäft führt, bei den Bochumern, die mitten im Kampf um den Bundesliga-Klassenerhalt stecken, Aufsichtsratsmitglied.