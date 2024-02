Neues Debattenformat Talk am Turm diskutiert über die Zukunft der Klever Kulturvereine

Beim ersten Mal saßen unter anderem Konzert-Organisatorin Sigrun Hintzen und Kurhaus-Direktor Harald Kunde auf dem Podium. Und auch beim zweiten Mal liegt der Schwerpunkt der neuen Talk-Reihe wieder bei der Kultur. Der Ort des Geschehens ist allerdings nicht mehr das Spiegelzelt, sondern jetzt der Turm: „Das Kulturprojekt ‚Genuss und Kultur‘ am Klever Aussichtsturm präsentiert ab jetzt den Talk“, wirbt Kino-Chef und Turm-Mitorganisator Reinhard Berens. „Talk im Turm“ nenne sich das neue Format, mit dem eine Plattform zur Diskussion über unterschiedliche regionale Themen geschaffen werden solle, so Berens. Die bereits im Cinque-Spiegelzelt begonnene Reihe „Gedankenstriche“, mit den Moderatoren Heiner Frost und Reinhard Berens, wird also am Mittwoch, 6. März, 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) auf Kleves Höhen ihre damals gewünschte Fortsetzung finden. Thema: „Die Nächsten, bitte“. Es gehe um große Vereine in Kleve, die schon seit Jahrzehnten die Förderung unterschiedlicher Formen von Kultur in ihren Satzungen festgeschrieben haben: „Wie sieht es aus mit dem Bestand und der Weiterentwicklung der ursprünglichen Vereinsideen und deren Weiterführung in die nächste Generation? Gelingt dies, wenn ja wie? Oder befürchtet man Stillstand oder gar Einstellung der Vereinstätigkeit?“, macht Berens neugierig auf die Runde.