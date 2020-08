Polizeibericht : Blitzeinbruch in Modegeschäft

Kleve Die beiden Einbrecher haben zwei Abfallbehälter als Ramme benutzt, um die gläserne Eingangstür des Geschäfts zu zerstören. Sie machten reiche Beute. Zeugen werden gesucht.

(RP) Unbekannte sind in den frühen Morgenstunden am Dienstag, 18. August, mit einem Auto in den Eingangsbereich eines Modegeschäfts auf der Großen Straße gefahren und haben aus den Räumlichkeiten diverse hochwertige Damenhandtaschen erbeutet. Sowohl ein Zeitungszusteller als auch ein Anwohner waren um 3.48 Uhr durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden und sahen das Tatfahrzeug, ein blauer VW-Golf mit Klever Kennzeichen, welches zuvor auf der Stickstraße gehalten hatte, unmittelbar vor dem Modegeschäft stehen. Der Anwohner hat zwei Tatverdächtige, die das Fahrzeug zurückließen, bei der Flucht in die Straße Gerwin beobachtet, wo sich jedoch die Spur verlor. Der Golf war zuvor auf dem Friedrich-Ebert-Ring gestohlen worden. Offenbar haben die beiden Einbrecher eine großen grauen sowie einen kleineren grünen Abfallbehälter als Ramme benutzt, um die gläserne Eingangstür zu zerstören. Die Kripo Kleve, Telefon 02821 5040, sucht nach Zeugen.