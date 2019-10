Konzert : Sweet Soulution spielt live bei „Puppa“

Kleve Nach exakt zehn Jahren musikalischer Pause ist die Band wieder da und will schon beim ersten Auftritt beweisen, dass sie als Soul-Band begeistert wie eh und je.

Für die Musik-Fans im Kreis Kleve ist Sweet Soulution bereits seit dem Jahr 1999 eine feste Größe in der Musikszene. Nach exakt zehn Jahren musikalischer Pause ist die Band wieder da und will schon beim ersten Auftritt beweisen, dass sie als Soul-Band begeistert wie eh und je. Am Samstag, 26. Oktober, erklingt im „Tanzpalast am Bresserberg“ eine reichhaltige Palette aus Disco-Sound und Soul-Pop (Einlass 19.30 Uhr, Beginn 21 Uhr), Eintritt 10 Euro).

Mit hoher Gesangsqualität wird ein besonderes Programm präsentiert: Tina Turner trifft Lionel Richie und Simply Reds Klassiker ‚Stars‘ findet ein Gegenüber bei Donna Summer mit ihrem Disco-Erfolg ‚Hot Stuff‘. Funkige Basslicks werden getragen vom einem ins Blut gehenden Groove der Drums und erweitern die Palette der musikalischen Möglichkeiten vom Evergreen „Time Of My Life“ (Dirty Dancing) bis hin zu „Heaven-must be missing an angel“, dem Titelsong aus dem Film „Drei Engel für Charlie“. Für Freunde des Soul, des Reggae und des Disco-Sounds der 70er, 80er und 90er Jahre ist Sweet Soulution ein Muss. Die erfahrenen Musiker haben hier ein Programm auf die Beine gestellt, das dem Publikum mit Freude am Soul und an schwarzer Pop-Musik auf den Leib geschneidert ist.Mit ihren erfolgreichen Auftritten bei den großen Veranstaltungen in Bühnenhäusern oder bei Stadtfesten hat die siebenköpfige Gruppe bewiesen, dass sie mit ihrer Auswahl der Titel, ihrem groovigen Sound und der zeittypischen Präsentation den amerikanischen und britischen Black-Pop aus dieser Zeit wieder auferstehen läßt.