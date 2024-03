Bekannter Radio-Moderator Sven Pistor am Montag in der Klever Stadthalle

Am Montag, 18. März, kommt die „reinste Fußballerotik“ live in die Stadthalle Kleve. Beginn der Show ist um 20 Uhr. Dann feiert der „Liga Live“-­Moderator Pistor den Fußball und seine Geschichten. Seine Liveshow ist ein Ritt am Rande des Wahnsinns, vorbei an den Abgründen der FIFA, hinein in das unverwechselbare Glück eines wunderbaren Fußballabends.