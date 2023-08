Filiale in der Unterstadt Subway seit 17 Jahren in Kleve – jetzt wird modernisiert

Als die Sandwich-Kette Subway vor 17 Jahren am Brücktor 3 in der Klever Unterstadt eröffnete, da ging Kevin Lindlau noch in die Grundschule. Mittlerweile ist der 26-Jährige Franchisenehmer, leitet als geschäftsführender Gesellschafter die Geschicke der Klever Filiale. Angefangen hat er dort vor zehn Jahren. Er absolvierte eine Ausbildung zum Fachmann für Systemgastronomie. Vor vier Jahren übernahm er dann die Klever Filiale. Vier Vollzeitkräfte beschäftigt er, auch seine zwei Brüder sind Teil des Teams.