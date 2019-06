Unwetterfolgen : Sturmböen entwurzelten Bäume

So sah es auf vielen Straßen in Kleve und Umgebung aus. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Kurz aber heftig zogen am Dienstagabend Gewitter mit heftigen Windböen von Südwesten her über Kleve. Viele Bäume wurden durch den gegen 22.30 Uhr einsetzenden Sturm entwurzelt, mehrere Brandmeldeanlagen wurden ausgelöst und ein Containerbrand an der Frankenstraße musste gelöscht werden.

Der Großteil der Schäden konzentrierte sich auf einen Zeitraum von wenigen Minuten, sorgten bei der Feuerwehr Kleve aber für rund 100 Einsätze. Das Gros der Einsätze war auf entwurzelte Bäume oder herabgefallene Äste zurückzuführen. Schwerpunkte waren in Reichswalde die Straßen Wolfsgraben und Engelsstraße sowie in Kleve die Merowingerstraße, die Königsallee und die Tiergartenstraße in Kleve. In Bedburg-Hau sorgten die Sturmböen für 23 Feuerwehreinsätze, die 65 Kräfte auf Trab hielten. Auf dem Nördlichen Rundweg hatte eine Sturmböe ein Flachdach abgerissen. In Kalkar und Kranenburg gab es vergleichsweise wenig Einsätze.

(cat)