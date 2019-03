Studium Generale : Bürger kommen gerne zur Hochschule

Prof. Dr. Jens Gebauer mit Studente im Klimahaus. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Über 3000 Klever besuchten 2018 das Klimahaus der Hochschule Rhein-Waal. Aber auch die Vortragsreihen Studium Generale und Mittwochsakademie ziehen genügend Hörer aus der Bürgerschaft des Klever Landes.

Das Studium Generale hat die Hochschule Rhein-Waal vom Tag ihrer Gründung an groß geschrieben und sich mit diesem Angeboten direkt an den Bürger des Klever Landes gewandt. Und die haben dieses Angebot angenommen. Sie kommen in die Hochschule im alten Hafengelände – und das nicht nur tröpfchenweise. Sei es das Studium Generale, sei es die Mittwochskademie der Fakultät Gesellschaft und Ökonomie der Hochschule Rhein-Waal oder sei es im Besonderen das Klimahaus, in dem dessen Leiter, Vizepräsident Jens Gebauer, besonders viele naturverbundene Klever begrüßen kann. Hier sind es Besucher, die Rat für ihren Pflanzen-Kümmerling suchen oder auch vor allem dann kommen, wenn das Klimahaus-Team wieder ein bestimmtes Thema zu einer Pflanze ausgerufen hat. Oder wenn einfach nur die Banane blüht.

Gebauer ist sieht den Auftrag, die Hochschule wissenschaftlich mit dem Anspruch auf allgemeine, universale Bildung auch für den Bürger zu öffnen, als wichtig an. „Wir werden diese erfolgreichen Reihen weiterführen“, sagt er als Vizepräsident für Forschung und Weiterbildung. Dabei ging auch das Prinzip der Tandems auf, wie Gebauer erklärt: Einen externen Fachmann/Fachfrau hinzu zu ziehen und mit einem Referenten aus der Hochschule jeweils über die Themen der Reihe rerferieren zu lassen. Gerade bei dem jüngsten Thema „Wasser“ hatte man zudem einen Nerv getroffen. „Wir freuen uns über diesen guten Zuspruch, er ist uns Ansporn“, sagte Gebauer im Gespräch mit unserer Redaktion am Rande einer Sitzung.

Info Vom Klimahaus bis Mittwochsakademie Das Klimahaus In dem Haus mit Tropenkammern auf dem Campus Kleve gibt es angemeldete und auch spontane Führungen, die kostenlos sind. Terminaanfragen per E-Mail an franz-josef.kuhnigk@hochschule-rhein-waal.de Die Reihen Die Hochschule bietet neben dem Studium Generale auch die Mittwochsakademie an. Die Themen gibt’s unter www.hsrw.eu

„Das Veranstaltungsformat bietet zudem eine Plattform für einen regen Austausch und Diskussionen zu aktuellen Fragestellungen – ein Angebot, das im letzten Jahr zirka 850 Besucherinnen und Besucher wahrnahmen“, sagt Gabriele Stegers, Sprecherin der Hochschule Rhein-Waal. Sie hatte jüngst auch die Besucherzahlen zu den einzelnen Veranstaltungen aufgelistet. Bei der jetzt abgeschlossenen Vortragsreihe habe das Schwerpunktthema „Wasser“ auf der Agenda gestanden, so Stegers. „In den neun Einzelveranstaltungen beleuchteten die Vortragenden aus der Hochschule gemeinsam mit externen Referierenden das Nass und seine Bedeutung aus den unterschiedlichsten Perspektiven“, so die Hochschulsprecherin. Der Abend zum Thema „Hochwasserschutz im Kreis Kleve und grenzüberschreitende Aspekte des Hochwasserschutzes im Allgemeinen“ hatte mit 179 Gästen die meisten Besucher. Aufgrund des Andrangs musste kurzerhand in den Audimax ausgewichen werden. Dem Vortrag „Wohin geht unser Abwasser? Verschiedene Möglichkeiten der Abwasserbehandlung“ folgten 123 Zuhörer. Über das Thema „Nach dem Spül ist vor dem Spül – Wassersparen, Energieeffizienz und Hygiene bei Haushaltsgeräten“ diskutierten 108 Gäste. Auch alle anderen Vorträge waren gut besucht.

2018 stand die Mittwochsakademie unter dem Motto „Von regional bis global – Wirtschaft und Gesellschaft im aktuellen Zeitgeschehen“ und lockte mehr als 400 Besucher an den Campus Kleve, so Stegers. Hier waren unter den Top 3 die Vorträge „GroKo zum Vierten“, „Demoskopie, ihre Irrtümer und was man dagegen tun kann“ sowie „Was gibt es zwischen Allem und Nichts? Die Struktur rationaler Gottesbeweise im Lichte der modernen Logik“.