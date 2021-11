Hochschule Rhein-Waal : Die Zukunft der Landwirtschaft als attraktiver Arbeitgeber

Auch wenn moderne Technik zum Einsatz kommt: Die Landwirtschaft ist arbeitsintensiv.

KLEVE Landwirtschaftliche Betriebe befinden sich seit geraumer Zeit im Wandel. Dabei stellt sich immer drängender die Frage: Wer macht morgen die Arbeit? Beim nächsten Vortrag des Studium Generale dreht sich alles um das Thema „Arbeiten in der Landwirtschaft“.

Der neue Forschungsschwerpunkt der Hochschule Rhein-Waal heißt fakultätsübergreifend „Nachhaltige Ernährungssysteme“. Dazu ist auch das Studium Generale inhaltlich ausgerichtet: „Vom Feld auf den Tisch – Ernährung neu denken“ ist der übergreifende Titel. Daneben stehen aber auch ganz praktische Fragen an. Und so heißt der nächste Vortragsabend am Dienstag, 9. November, in Kleve: „Arbeiten in der Landwirtschaft am Niederrhein – Mangelware Arbeitskraft und die Situation von Arbeitsmigranten in landwirtschaftlichen Betrieben“.

Landwirtschaftliche Betriebe befinden sich seit geraumer Zeit im Wandel: technologische Neuerungen, Europäisierung und demografischer Wandel tragen dazu bei, dass sich die Arbeit in der Landwirtschaft verändert hat, erklärt Hochschulsprecherin Victoria Grimm. Dabei stelle sich immer drängender die Frage: Wer macht morgen die Arbeit?

Tatsächlich wird es immer schwieriger auch für die Landwirtschaft, qualifizierte Mitarbeiter, manchmal sogar Mitarbeiter überhaupt zu finden, erklärt Hartmut Osterkamp, Referent Arbeitnehmerberatung, der das Ganze aus der Perspektive der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen betrachtet. Von den rund 100.000 Mitarbeitern in landwirtschaftlichen Betrieben in NRW kommen schon heute 20 Prozent aus dem Ausland, damit alle Stellen – auch die in der Landwirtschaft wichtige Saisonarbeit – besetzt werden können, erklärt er. Allein am Niederrhein arbeiten 14.200 Menschen in landwirtschaftlichen Betrieben – hier sei die Rate der ausländischen Mitarbeiter bei 36 Prozent, so Osterkamp.

Das Problem, dass drei bis vier Millionen Erwerbstätige aus der Babyboomer-Generation in Ruhestand gehen, betreffe eben auch die Landwirtschaft, sagt Osterkamp. Er wird an dem Abend im Audimax der Hochschule eine Bestandsaufnahme des Arbeitsmarktes Landwirtschaft machen. Er möchte aufzeigen, wie wichtig auch für die Landwirtschaft künftig die so genannten Softskills sein werden, um attraktiv für Arbeitnehmer – auch aus dem Ausland – zu bleiben. Beispielsweise das Angebot, im Team zu arbeiten, eine vernünftige Work-Life-Balance zu erlauben. Aber auch, wie wichtig es sein kann, vernünftige Arbeitsverträge abzuschließen, die langfristig ein gutes Arbeitsverhältnis sichern könnten.

„Wir müssen fragen, wie die Arbeitsbedingungen sind – insbesondere auch von Arbeitsmigranten?“, sagt Osterkamp. Denn: Sie leisten einen wichtigen Anteil an dieser Arbeit, wie zuletzt die Pandemie zeigte, als sie nicht als Erntehelfer, arbeiten konnten. Und Osterkamp weiß, dass 38 Prozent der Mitarbeiter in landwirtschaftlichen Betrieben deutschlandweit Frauen sind. Und der klassische Familienbetrieb? Auch den gibt es noch. Oft sehr hoch technisiert, um fehlende Arbeitskraft wettzumachen, sagt Osterkamp. Im Westen der Republik seien das immerhin noch knapp die Hälfte aller Betriebe.

Ingrid Jungwirth, Professorin für Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt Diversität und Inklusion an der Hochschule RheinWaal, stellt dazu das Forschungsvorhaben „Arbeitsmigration zwischen den Grenzen“ vor, das die Arbeits- und Lebensbedingungen in Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion in Nordrhein-Westfalen untersucht, so Grimm.