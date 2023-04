Hochschule und Wirtschaft in Kleve Studierende treffen Firmen-Chefs

Am Mittwoch, 10. Mai, ab 14 Uhr werden Firmenchefs die Möglichkeit haben, auf ihr Unternehmen und ihren Personalbedarf aufmerksam zu machen. Und sicherlich werden wieder dutzende Studierende die Chance dieses Tages beim Schopf packen, hier ihre Praktikumsplätze, ihre Bachelorthemen oder gar ihre zukünftigen Arbeitgeber zu finden. „Die Veranstaltung ist für uns ein wichtiger Bestandteil unseres Jahresprogramms und die Resonanz interessierter Studierender und die stetig wachsende Zahl an beteiligten Unternehmen bestätigen uns, wie wertvoll und wichtig Formate wie „Studierende treffen Wirtschaft“ für beide Seiten sind“, sagt der erste Vorsitzende des Fördervereins Campus Cleve, Robert Beinio. Einmal mehr seien namhafte Unternehmen wie Fluxana, Klesys, Biotec oder Wystrach beim Treffen in der Hochschule Rhein-Waal mit dabei.